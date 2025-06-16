Проект поддержки учителей и выпускников педагогических вузов запустили в Подмосковье

В Московской области стартовала масштабная программа поддержки «Топ-100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов». Преподавателям математики, русского языка и литературы, физики, химии, биологии, информатики, а также учителям начальных классов предлагают особые условия труда.

Власти региона убеждены, что сильные педагоги — это основа хорошего образования.

«Сегодня наша задача — привлечь в школы Подмосковья лучших выпускников и опытных профессионалов. Новый проект предусматривает единовременные выплаты до 1,5 миллиона рублей опытным педагогам, а также выплату при трудоустройстве выпускникам — 500 тысяч рублей», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Участие в программе требует соответствия строгим критериям: высокий уровень академической успеваемости (не менее 65% «отлично» и 35% «хорошо» или диплом с отличием), активность в профессиональных конкурсах и научных мероприятиях. Наличие педагогических наград и достижений станет дополнительным преимуществом.

Программу реализуют в рамках стратегии по укреплению кадрового потенциала школ Подмосковья. Это уникальная возможность для педагогов построить успешную карьеру с достойной оплатой труда и полным социальным пакетом.

Подать заявку можно на официальном сайте. Консультации предоставляют по телефонам +7 964 505-11-55, +7 926 889-84-91, а также в Telegram-каналах @nikita_teacher и @violetta_teacher.