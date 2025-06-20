Проект по замене водопроводных сетей стартовал в Дубне

Масштабное обновление сетей водоснабжения начали в Дубне. Работы позволят повысить надежность системы для жителей.

Ремонт будут проводить методом горизонтально направленного бурения. Его преимущество в том, что благоустройство территории сохраняется.

Специалисты уже заменили 30 метров стальных труб на современные полиэтиленовые. Их диаметр больше прежних.

За лето должны обновить линию магистрального трубопровода. Она пролегает по улице 9 Мая.

Кроме того, заменят 30 метров старых труб. Работы пройдут в рамках инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения.

Это позволит качественно обеспечить ресурсом около 30 многоквартирных домов и административных зданий. Проблем с водоснабжением после не будет даже в пиковые часы.

«На модернизацию магистральных сетей предусмотрено почти девять миллионов рублей. Срок окончания работ — третий-четвертый квартал текущего года», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.