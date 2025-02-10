Проект по внедрению виртуальной химической лаборатории заработал в Раменском

Ученики 9А, 9Б и 11Б классов школы № 11 в поселке Дружба Раменского округа стали участниками пилотного проекта по внедрению виртуальной химической лаборатории. Они выполнили работы с помощью специальных VR-шлемов.

Школьники используют VR Chemistry Lab — виртуальную лабораторию с эффектом полного погружения. Они выполняют в программном обеспечении опыты и химические реакции в безопасной среде.

Пилотный проект виртуальной лаборатории реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив, НИУ «Высшая школа экономики» и ФГБНУ «Институт стратегии развития образования».

Учителя отметили, что учащимся понравилась новая форма обучения. На первых порах были трудности с управлением в виртуальном пространстве: ученики роняли предметы, случайно проливали химикаты, однако сумели быстро адаптироваться.

На первом уроке школьники изучили качественные реакции и распознавание различных солей.