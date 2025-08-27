Проект по установлению имен погибших советских солдат запустили в Красногорске

Масштабное исследование по установлению имен советских солдат и офицеров, погибших в плену в нацистских лагерях на территории Советского Союза и стран Европы, продолжают сотрудники филиала Музея Победы в Красногорске. Благодаря этому жители округа могут найти своих родственников.

Музей в Красногорске открыли на базе бывшей Центральной антифашистской школы. Его специалисты занимаются изучением эпохи Великой Отечественной войны, истории антифашистского движения и военной хроники округа.

«Почти 50 тысяч уникальных экспонатов и документов, более сотни научных и культурно-массовых мероприятий в год, образовательные программы для подрастающего поколения — славное настоящее Музея Победы сегодня олицетворяют люди, поистине увлеченные избранным делом. И в этом продолжают писать летопись героического прошлого поколения Победителей», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Сотрудники учреждения обнаружили архивные документы со сведениями о жителях Красногорского района, трагически погибших в лагерях для военнопленных. Подробнее можно узнать по телефонам: 8 498 715 83 05 или 8 498 715 83 06, а также на странице музея в соцсетях.

Отметим, что проект реализуют при поддержке Фонда президентских грантов.