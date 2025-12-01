Проект по улучшению экологической обстановки представили в Солнечногорске

В Солнечногорской межпоселенческой районной библиотеке представили экспозицию проекта активной дегазации КПО Нева. Посетители могут ознакомиться с ней до 17 декабря, а также изучить документы можно онлайн по ссылке .

Система активной дегазации снижает уровень неприятного запаха. Биогаз откачивается из тела карты с применением сети труб и компрессора, который создает постоянное пониженное давление в сети трубопроводов и под геомембраной, укрывающей толщу отходов. После этапов очистки и осушки газ направляется в газопоршневую установку, где происходит полное устранение вредных примесей, а затем биогаз преобразуется в электроэнергию.

Работы выполняются по проекту ООО «ИНВЕСТ-СБ». В основу системы положена технология безопасного сбора газа Multriwell. Исполнителем проектной документации и оценки воздействия на окружающую среду выступает ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» (г. Санкт-Петербург). Такие же системы уже работают на полигонах ТКО «Ядрово», «Челябинск», «Царево», «Обоянь», «Курчатов», «Белгород».

Ввод системы активной дегазации биогаза карты захоронения № 1 на КПО Нева намечено на октябрь 2026 года. Поставку оборудования планируют провести в августе, а устройство противофильтрационного экрана — в сентябре.