Проект по углубленному изучению физики начался в 30 школах Подмосковья

С начала учебного года в школах Подмосковья началась программа поддержки углубленного изучения физики. Проект охватил десятиклассников из 30 образовательных. учреждений.

Среди регионов Подмосковье стало одним из лидеров в сфере образования. Школьники показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах. При этом они все чаще выбирают естественно-научные дисциплины. Так, в минувшем учебном году количество участников всероссийской олимпиады по физике выросло на 40%, а ЕГЭ по этому предмету выбрали на 13% больше выпускников.

Для поддержки высокого интереса на базе Физтех-лицея Капицы создали центр «Спектр». К проекту присоединились 30 школ.

«Учитывая запрос наших школьников на изучение естественно-научных дисциплин, мы в пилотном формате начали реализацию углубленной образовательной программы», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Позже в проект включат химию и биологию, а углубленное изучение физики начнется с восьмого класса.

Обучение проходит в разных форматах. Так, в кружках на базе своих школ ребята осваивают решение задач повышенной сложности. Кроме того, они будут посещать образовательные интенсивы на базе Физтех-лицея. Школьникам предоставят оборудование для проведения опытов. Они будут собирать электрические цепи, проводить измерения и исследования.

Для ребят также проведут курс лекций от преподавателей МФТИ и Физтех-лицея.