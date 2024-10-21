Проект по сохранению памяти об участниках ВОВ презентовали в Воскресенске

В Доме культуры села Барановское городского округа Воскресенск провели презентацию архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, сынок…». В рамках него семьям героев Великой Отечественной войны передают ранее не опубликованные фотографии, кадры кинохроник, письма.

Жителю села Барановское Геннадию Мишину вручили предсмертную записку его родного дяди Михаила Яснова, солдат погиб на фронте в августе 1941 года. Письмо передал руководитель проекта Константин Тимченко, а также учащиеся школы № 185 города Москва.

В записке воин написал: «Товарищ! Передай матери моей, что ваш сын убит». Ее нашли в документах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Послание хранили вместе с документами похоронной команды 501 стрелкового полка 162 стрелковой дивизии, действовавшего в составе группы войск 30-й армии Западного фронта на территории Смоленской области.

Краеведы, прихожане Вознесенского храма, жители села Барановское и сотрудники Воскресенского архива помогали найти родственников бойца.

Председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами правоохранительными органами и казачеством Коломенской епархии протоиерей Сергей Рыбаков пропел Вечную память Михаилу Яснову и всем павшим воинам.

Ученики 3 «Б» класса Воскресенской кадетской школы села Усадище Владимир Макаркин и Георгий Буланов с родителями посетили братское воинское захоронение села Боголюбово Холм-Жирковского района Смоленской области. Группа привезла капсулу с землей со Смоленщины. Ее также вручили родственникам павшего воина. Помимо этого, им передали медаль «Шагнувши в бессмертие», ею Михаила Яснова удостоили посмертно.

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