Проект по сохранению исторических домов представят в Коломне
На Шелковой фабрике в Коломне презентуют проект «Дом вдали». В его рамках планируют сохранять исторические дома округа, а также развивать муниципалитет.
Проект является всероссийским. Он помогает предпринимателям найти старинные дома и использовать их для развития проектов.
Для проекта инвентаризировали и нанесли на карту 38 исторических домов Коломны. Для презентации уже подготовили видеоролик с историческими домами округа, которым хотят подарить новую жизнь.
Инициативу представит руководитель «Дома вдали» и управляющий партнер проекта «Даль» Александр Ивакин. Участники команды расскажут, как реализовывали проект в других городах.
Идею реализуют при поддержке Фонда Президентских грантов. Презентация пройдет 25 октября.
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