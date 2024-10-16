Проект по самореализации людей с ОВЗ открылся в центре «Ковчег» в Раменском

В Центре детского развития и семейного отдыха «Ковчег» стартовал новый проект под названием «Территория деятельной интеграции инвалидов», направленный на поддержку самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья через творчество и профессиональную деятельность. Этот важный проект стал возможен благодаря пожертвованиям неравнодушных жителей.

Участники программы смогут развивать свои навыки в различных видах творческой деятельности, которые востребованы на современном рынке труда, таких как шитье, флористика, вязание, лепка из пластилина и изобразительное искусство. Высококвалифицированные педагоги помогут детям освоить новые умения и воплотить в жизнь любые творческие идеи.

Обучение будет проходить в небольших группах по пять человек, что позволит учитывать индивидуальные возможности и интересы участников с различными физическими, умственными и психологическими особенностями. При необходимости дети смогут воспользоваться поддержкой тьюторов во время занятий. Творческие работы, созданные в рамках проекта, будут представлены на различных конкурсах и выставках.

«Из нашего опыта, когда работы выставлялись на выставках и затем награждались, это приносило огромное счастье. В прошлом году на выставке в Пантелеимоновском храме несколько работ даже были проданы. Это, конечно, повышает внутреннюю значимость для детей и родителей, важно видеть, что дети могут хоть как-то себя обеспечить», — поделилась президент благотворительного фонда «Наследие Отечества» Евгения Викентьева.

Этот проект — важный шаг на пути к интеграции и поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, открывающий новые горизонты для их самореализации и профессионального роста.

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