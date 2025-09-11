Проект по самодиагностике сердца запустили в поликлинике в Домодедове

Уникальное ЭКГ-кресло установили в городской поликлинике на улице Пирогова. Теперь пациенты могут самостоятельно проводить диагностику сердца.

Результаты исследования незамедлительно поступают врачу, который оценивает состояние здоровья пациента. В случае выявления патологии человеку будет отправлено сообщение на телефон или оператор свяжется с ним для записи на прием.

Кресло значительно сокращает время ожидания результатов и упрощает процесс диагностики. В ближайшее время такие устройства планируют установить в других медицинских учреждениях округа. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал, что уже заказан второй ЭКГ-стул, который установят в поликлинике № 2 на улице Курыжова.

С помощью ЭКГ-кресла также можно определить предрасположенность к развитию сердечной недостаточности, сахарного диабета и гипертонической болезни. Рассматривается возможность интеграции исследования в единую медицинскую информационную систему Подмосковья, что позволит улучшить процесс диагностики.