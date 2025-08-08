Проект по развитию математического образования запустят в 100 школах Подмосковья

В сентябре в Подмосковье начнется проект «Наука в регионах». По нему в 100 школах региона повысят эффективность математического образования.

Проект направлен на развитие математического и естественно-научного образования. Его партнерами выступят физико-технический институт, Фонд развития Физтех-школ и Московский государственный технологический университет «Станкин». Для определения ключевых направлений работы представители учреждений провели совещание. На встрече также обсудили работу со школьниками.

Всего в проекте будут участвовать 100 учреждений Подмосковья. Учителя физики и математики пройдут специальные курсы повышения квалификации и получат методическое сопровождение от МФТИ.

«Сегодня система образования Московской области занимает лидирующие позиции в Российской Федерации, и подобные проекты усиливают выбранные нами ключевые направления подготовки школьников», — отметила первый заместитель министра образования Анна Гребцова.