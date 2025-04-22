Проект по раннему выявлению рака кишечника начался в поликлиниках в Балашихе

Каждый житель Балашихи в возрасте от 39 лет и старше может пройти бесплатное обследование на скрытую кровь в кале в любой поликлинике. Эта мера направлена на раннее выявление колоректального рака — опасного заболевания, которое на начальных стадиях часто протекает бессимптомно.

При обнаружении положительного результата теста пациент направляется на диагностическую колоноскопию. Современное оборудование позволяет врачам точно установить диагноз и своевременно начать лечение.

«Колоректальный рак на ранних этапах обычно не проявляет явных симптомов, поэтому многие случаи выявляются уже на поздних стадиях. Важно обращать внимание на такие признаки, как снижение гемоглобина, боли в области таза, смена диареи и запоров, резкое похудение и общая интоксикация организма», — пояснила главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Специалисты подчеркивают, что рак толстой кишки можно предотвратить при условии регулярных обследований и внимательного отношения к своему здоровью. Направление на анализ можно получить у участкового врача-терапевта. Записаться на прием можно через портал «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике или с помощью телеграм-бота Денис.