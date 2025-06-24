Проект по ранней диагностике рака кишечника запустили в 5 округах Подмосковья

В Подмосковье внедряют новые методы выявления опасных заболеваний на ранних стадиях. В пяти медицинских учреждениях региона теперь доступен современный тест, позволяющий обнаружить незаметные кровотечения в кишечнике.

В программе принимают участие больницы в Домодедове, Лобне, Королеве, Одинцове и Балашихе.

«Колоректальный рак занимает одно из первых мест в структуре онкозаболеваемости, онкоскрининг позволяет выявить болезнь до развития злокачественной опухоли и предотвратить онкологию. С начала года в Подмосковье в рамках пилотного проекта онкоскрининг на рак кишечника прошли более 10 тысяч жителей Подмосковья», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, у 334 пациентов заподозрили злокачественное новообразование, а по итогам углубленной диагностики колоректальный рак подтвердили у двух человек.

Программа обследования охватывает всех жителей Подмосковья старше 45 лет в рамках плановых медицинских осмотров. При обнаружении тревожных показателей пациентам предлагают пройти колоноскопию — наиболее точный метод диагностики кишечных патологий. В участвующих в проекте медучреждениях эту процедуру проводят под медикаментозным сном, что делает обследование комфортным и повышает его информативность.

Медики настоятельно рекомендуют не пренебрегать возможностями раннего выявления заболеваний. Записаться на профилактический осмотр можно через раздел «Здоровье» на сайте госуслуг, по телефону 122, с помощью инфоматов в поликлиниках или через бота в Telegram.