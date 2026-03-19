Проект по профориентации для старшеклассников запустили в Туровской школе Серпухова

В Туровской школе Серпухова запустили пилотный проект по агропрофориентации для старшеклассников. Инициатива направлена на знакомство молодежи с перспективами развития сельского хозяйства и агротехнологий на малой родине.

Ключевым событием проекта стала встреча учеников с опытным пчеловодом, основателем пасеки «Медовый Сад» Иваном Козарским. Эксперт рассказал о развитии отрасли и высоком качестве серпуховского меда, который благодаря уникальной экологии региона и соседству с Приокско-Террасным заповедником получает признание на международном уровне. Например, в прошлом году липовый мед удостоился золотой медали на международном конкурсе.

В рамках проекта в школе открыт агротехнический класс, где десять мотивированных старшеклассников углубленно изучают химию и биологию. Для поддержки их развития выстроена целая экосистема возможностей: заключены договоры с местными агропредприятиями, подписано соглашение с Тимирязевской академией. Кроме того, готовится соглашение с Иваном Козарским, которое позволит ребятам обучаться пчеловодству непосредственно у мастера.

Новый проект призван показать школьникам, что успешная карьера в аграрной сфере возможна без отрыва от родного края, а качественная продукция местных производителей уже сегодня завоевывает признание на мировом уровне.



