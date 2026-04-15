Проект по профориентации для школьников завершился в Балашихе

Соревнование состояло из двух этапов и посвящалось авиации и работе корпорации «Рубин». Ученики из пяти школ Балашихи отвечали на вопросы разной сложности в формате викторины. Победила команда школы № 26.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом компании Олег Иванов рассказал, что «ТехноВектор» — новый формат профориентации, где обучение проходит в игровой форме. Ребята уже прошли несколько этапов: открытые уроки, расширенные экскурсии на производство с тестированием и финал. Главная цель проекта — найти и отобрать школьников, которые захотят связать будущую профессию с «Рубином».

Проект помогает старшеклассникам сделать первый шаг в мир инженерных специальностей, знакомит с перспективными направлениями в авиастроении, возможностью проходить практику и подрабатывать на предприятиях уже на старших курсах, а также с социальными гарантиями и программами поддержки молодых специалистов.

Основная задача — заинтересовать ребят инженерными профессиями и помочь поступить по целевому набору в ведущие технические вузы страны, включая Московский политехнический университет и Московский государственный технический университет имени Баумана. Выпускники, прошедшие целевое обучение, смогут устроиться в корпорацию и внести вклад в развитие отечественной авиации.