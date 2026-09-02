Проект по повышению явки на выборы запустили в Солнечногорске

Общественная палата Московской области и региональный Штаб общественного наблюдения запустили проект #ЯПРОГОЛОСОВАЛ, направленный на поддержку участия жителей в голосовании. Присоединиться к инициативе смогут и жители Солнечногорска.

Проект представили на IV областном форуме муниципальных Общественных палат «Совместный вектор развития». На форуме заключили соглашения об участии представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием.

«Участие в выборах — это не просто формальная процедура, а возможность каждого гражданина выразить свою позицию и принять участие в будущем своего муниципалитета и региона», — отметил руководитель Штаба общественного наблюдения Солнечногорска Владимир Дацюк.

Инициатива не предполагает поддержки отдельных кандидатов или партий. Основная задача — привлечь внимание к участию в выборах и гражданской активности.

«#ЯПРОГОЛОСОВАЛ — это прежде всего про личную ответственность человека за то, каким будет его город, муниципалитет и страна», — отметила руководитель регионального Штаба общественного наблюдения Татьяна Дмитриева.

Присоединиться к проекту жители смогут в дни голосования. Для этого нужно прийти на выборы, сделать фото в специальной фотозоне и разместить снимок в соцсетях с хештегом #ЯПРОГОЛОСОВАЛ. Информацию о проекте будут распространять на общественных мероприятиях, через СМИ и соцсети.