Проект по подготовке к школе запустили в детском саду в Солнечногорске

Занятия по программе регионального проекта «Предшкола — стандарт детского сада» ведутся с детьми в подготовительных школьных группах Тимоновского детского сада. Главной задачей является сделать переход ребенка от детского сада к школе плавным и комфортным.

Дошкольников не только учат читать, писать и считать, но и развивают мышление, речь, фантазию и другие качества, необходимые для дальнейшего обучения. Одним из эффективных методов подготовки детей к школе стала технология «Куб выбора», которую доработала воспитатель Анна Епишева. Благодаря этой разработке она заняла третье место на муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года — 2026»»,

На гранях педагог заранее размещает задания, изображения, цифры или различные инструменты в соответствии с целями занятия. Ребенок бросает куб и выполняет выпавшее задание самостоятельно или вместе с группой.

«Такой подход помогает стереть грань между игрой и учебой: ребенок получает задание в игровой форме, но при этом решает конкретную образовательную задачу», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Технологию активно используют в старших группах, постепенно внедряя ее и в работу с младшими дошкольниками.