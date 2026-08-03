Проект по подготовке детей к школе запустили в Солнечногорске

В детском саду № 36 городского округа Солнечногорск реализуют проект Министерства образования Московской области «Предшкола». Он помогает детям подготовиться к первому классу и плавно перейти от дошкольного образования к школьному.

Во время занятий дети получают представление о школьной жизни, осваивают необходимые знания и умения. Проект направлен на всестороннее развитие будущих первоклассников. В игровой форме с детьми занимаются развитием речи, спортивной подготовкой, учат взаимопомощи и дружбе. Особое внимание уделяется математике: педагоги проводят диагностику и выявляют детей, склонных к точным наукам, с которыми затем занимаются по углубленной программе.

«Я работаю воспитателем с 2014 года. Сейчас внедряю в своей группе методику детского наставничества, основанную на том, что дети учатся помогать друг другу. Старшие помогают младшим, а в равновозрастных группах более опытные ребята могут делиться своими знаниями и навыками со сверстниками. Такой формат вызывает у детей большой интерес: в игровой форме они вместе осваивают новые умения, учатся взаимодействовать и поддерживать друг друга», — отметила воспитатель детского сада № 36 Мария Миняйленко.

Мария Миняйленко одержала победу на муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года 2026» и получила номинацию «Растим грамотное поколение» на областном уровне.

«Благодаря проекту „Предшкола“ дети приходят в первый класс более уверенными и подготовленными. Во время занятий они развивают мышление, речь, физическую подготовку, учатся общаться и работать в команде. Все это помогает легче адаптироваться к новому этапу в жизни», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Проект помогает учителям и родителям на раннем этапе выявить способности каждого ребенка и определить направления их дальнейшего развития. По результатам наблюдений семьям дают рекомендации, на какие способности стоит обратить особое внимание и какие кружки или секции лучше выбрать.