Проект по ораторскому искусству для студентов с ОВЗ запустили в Сергиевом Посаде

Новуб программу для студентов с инвалидностью тестируют в Сергиево-Посадском социально-экономическом техникуме. Она включает развитие логопедических навыков, работу с дикцией и повышение психологической устойчивости.

Занятия «Школы ораторского искусства» ведет преподаватель Елена Кирилина. Участники проекта занимаются актерским мастерством, жестами, изучают логику речи и осваивают навыки публичных выступлений. Они учат скороговорки, ставят сценки и экспериментируют с голосом.

«Психологический блок помогает участникам воспринимать себя более позитивно, преодолевать страхи и открыто демонстрировать свои умения», — объяснили в Минобразования Подмосковья.

На занятиях по актерскому мастерству ребята работают с интонацией и раскрывают свою харизму.

Уроки направлены на помощь студентам с ограничениями по здоровью в адаптации в современное общество.