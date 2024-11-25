Проект по извлечению биогаза для электроэнергии стартовал в Егорьевске

Проект по извлечению биогаза для производства электроэнергии стартовал в Егорьевске. Специалисты уже завершили поставку необходимого оборудования и приступили к наладочным работам.

«Активная дегазация — это процесс, при котором из КПО извлекаются газы, образующиеся в результате разложения отходов, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Комплекс работ направлен на предотвращение загрязнения воздуха, улучшение безопасности полигона и создание системы использование газа для энергии.

В ведомстве добавили, что перед бурением скважины и прокладкой трубопровода специалисты в течение двух лет проводили инженерные и экологические изыскания. На основе собранных данных они разработали модель распределения биогаза и прогноз его добычи.