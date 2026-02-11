Проект по изучению математики для школьников реализовали в Воскресенске

В подмосковных школах активно реализуется масштабный образовательный проект «Математические классы». В прошлом году в средней общеобразовательной школе № 3 города Воскресенска были открыты три таких класса — первый, пятый и десятый.

Для программы были отобраны педагоги. «Мы направили несколько учителей на обучение по новой программе, после которого они успешно прошли сертификацию и подтвердили готовность преподавать математику на углубленном уровне», — рассказала директор школы Елена Кораблина.

Одним из таких педагогов стала учитель начальных классов Галина Суркова с 20-летним стажем. Она пользуется уважением у детей и родителей не только как высококвалифицированный специалист, но и как чуткий наставник. Галина Александровна активно участвует в работе школьного и районного методических объединений, а ее ученики регулярно становятся победителями олимпиад по русскому языку и математике.

Интересно, что в открытый в этом году пятый математический класс перешли ее собственные выпускники, поэтому логичным решением было доверить ей и первый «М» класс. Галина Суркова постоянно повышает свою квалификацию: она прошла курсы автора образовательной программы «Учусь учиться» Людмилы Петерсон, а также освоила методику работы с математическими задачами по методу ролей под руководством Марины Зобниной.

Этот инновационный подход превращает решение стандартных задач в увлекательное исследование. Каждый ученик примеряет на себя разные роли: «фотографы» внимательно изучают условие, «разведчики» ищут в тексте числовые данные и подсказки, «исследователи» предлагают способы решения, «мастера» аккуратно записывают ход мысли, а «эксперты» и «магистры» формулируют и проверяют ответ.

Ученики для 1 «М» класса отбирались на основе тестирования еще в детском саду. Сейчас в классе 25 человек. Как отмечает Галина Александровна, ключевая особенность ее учеников — это стремление к совместному поиску истины. Им интересно не только открывать новое и размышлять самостоятельно, но и решать логические задачи сообща, объединяя усилия для достижения результата.