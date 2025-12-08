Проект перехода на цифровые квитанции за ЖКУ продлят в Подмосковье на 2026 год

Пилотный проект по переходу на цифровые квитанции за ЖКУ и электронный документооборот в газовом хозяйстве продлят в Подмосковье на 2026 год. О преимуществах онлайн-сервисов напомнил губернатор Андрей Воробьев .

«Мы все платим за коммунальные услуги и знаем, насколько удобно, когда вся информация приходит в одной электронной квитанции. Это стало возможно благодаря нашему совместному с федеральным правительством проекту „Единый платежный документ“. Кроме того, мы перевели в „цифру“ основные запросы по газовому оборудованию», — сказал он.

По словам заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, проект дал возможность жителям отказаться от дублирования платежек на бумаге и получать квитанции онлайн. Этой опцией уже воспользовались более 53 тысяч человек.

Переход на цифровые документы по-прежнему добровольный. По желанию участники проекта могут вернуться к бумажным аналогам.

В регионе также реализуют проект по внедрению электронного документооборота между жителями и газораспределительной организацией. На «Госуслугах» уже работают шесть сервисов, при помощи которых можно оформить договор на обслуживание оборудования, заказать поверку счетчиков и получить другие услуги.

«Пилотные проекты Московской области доказали свою эффективность. В первую очередь они исключают дублирование данных и бумажных документов, а также делают услуги более гибкими и удобными для человека. При дальнейшем развитии эти подходы могут быть масштабированы на всю страну. Собственно, в этой связи и было принято решение об их продлении на 2026 год», –сказал Дмитрий Григоренко.

Как отметил губернатор, цифровые решения упрощают жизнь человека.

«Постараемся в будущем году запустить еще больше удобных электронных сервисов для жителей», — отметил Андрей Воробьев.