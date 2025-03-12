Проект патриотического клуба из Озер выиграл муниципальную премию «Служение»

Проект детско-молодежного военно-патриотического объединения «Георгий Победоносец» победил в муниципальной премии «Наследие». Его инициировал учитель физической культуры школы № 2 в Озерах.

Всего в Подмосковье подано 1378 заявок на соискание II Всероссийской муниципальной премии «Служение».

«802 заявки по итогам первичного анализа прошли отбор. Далее их ждет голосование экспертного совета и народное голосование», — рассказали в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.

В городском округе в номинации «Великое наследие — для будущих поколений» участвуют несколько проектов. Один из них — инициатива руководителя объединения «Георгий Победоносец» в Озерах, учителя школы № 2 Ивана Варлыгина в партнерстве с военно-патриотическими организациями и окружным благочинием.

«Иван Варлыгин пришел работать в школу в 2017 году и сразу начал развивать идею по созданию военно-патриотического клуба, опираясь на свой опыт курсанта и педагога православного военно-патриотического клуба Озерского благочиния. В итоге было создано добровольное детско-молодежное военно-патриотическое объединение „Георгий Победоносец“, основанное на традициях казачества», — рассказали в управлении образования администрации городского округа Коломна.

Проект Ивана Варлыгина направлен на социализацию и духовно-нравственное воспитание детей. Ребята изучают историю, занимаются патриотической деятельностью, участвуют в «Вахтах Памяти» и военно-спортивных играх. Девиз клуба — «Едины духом за веру и Отечество!».