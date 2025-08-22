Проект обновления исторического центра в Видном признали лучшим в России

Проект по благоустройству центрального части города Видное признали одним из лучших на всероссийском форуме по развитию малых городов и исторических поселений. Концепцию представил глава Ленинского округа Станислав Каторов на мероприятии в Казани.

На благоустройство исторической части Видного выделили специальный грант от Министерства строительства России, сообщили в пресс-службе Ленинского округа.

«Проект коснется Советской площади и прилегающих к ней территорий. Ключевым элементом станет пространство у Дворца культуры и здания Историко-культурного центра. Это значимые ориентиры и символы культурной жизни нашего города. Главный акцент здесь сделаем на пешеходной зоне — создадим пространства с фонтаном, удобными полукруглыми скамейками, навесом с качелями-скамейками и цветниками. Продолжением реконструкции станет обновление улицы Гаевского. Концепцию благоустройства обязательно обсудим с нашими жителями», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Идея обновления возникла из того, что сейчас, по мнению властей, территория используется неэффективно. Здесь выявили ряд проблем, нарушающих облик города. В рамках благоустройства нерациональные площади трансформируют в общественные пространства с обилием зелени. Цветники, качели-скамейки и площадка для мероприятий появятся справа и слева от Дворца культуры, а на улице Гаевского установят информационные киоски в едином архитектурном стиле.

Ранее стало известно, что во всероссийском конкурсе по формированию комфортной городской среды победили шесть городов Подмосковья. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года.