Проект о Великой Отечественной войне возобновили в Наро-Фоминском округе

Проект Молодежного комплексного центра Наро-Фоминска «Мой дед рассказывал…», который запустили в прошлом году, получил живой отклик. Поэтому решено было продолжить запись историй, услышанных от фронтовиков.

Зал историко-краеведческого музея превратился в съемочный павильон. Жители Наро-Фоминска на камеру рассказывали очень трогательные, личные истории — трагические, счастливые, удивительные. Каждый участник словно прошел по дорогам войны вместе со своими предками. Кто-то рассказывал о том, как узнал о Победе в госпитале, кто-то исходил с партизанским отрядом вдоль и поперек леса Белоруссии, а кто-то совершил побег из концлагеря.

Все рассказы-воспоминания будут опубликованы в начале мая в социальных сетях Молодежного комплексного центра Наро-Фоминска. 9 мая ролики покажут на большом экране в городском парке Победы.