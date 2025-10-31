Проект о творческих людях округа запустили в Можайске

В рамках проекта Можайского культурно-досугового центра «Человек искусства» жителей ждут выступления артистов и творческих коллективов. Первым героем стал талантливый музыкант и педагог Виктор Шишкин.

Его сольный концерт прошел в отделе Можайского культурно-досугового центра в поселке имени Дзержинского. Виктор Шишкин исполнил произведения для гитары, в том числе и собственного сочинения. Это человек с большим музыкальным опытом, он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, музыкальный колледж по классу гитары и Челябинскую Государственную Академию культуры и искусств. С 2004 года Виктор Шишкин возглавляет известный в Можайске ансамбль народных инструментов «Росы» и коллектив «Росинки».

«Будь то музыкант, певец или художник, успех и связь со зрителем зависят от его профессионализма, артистизма и неугасающего желания расти. Это показатель любви к своему делу, которая рождается из ежедневного труда, многочасовых репетиций и сильной воли», — отметили в Можайском культурно-досуговом центре.

В рамках проекта «Человек искусства» 14 ноября в 18:00 пройдет джазовый вечер «Мама, папа, я и джаз».