Проект о сохранении дворянского наследия стартовал в Лыткарине

Мастера кисти не только представили свои работы в Центральной модельной библиотеке, но и создали новые полотна, вдохновившись архитектурным наследием округа. В стенах обновленной библиотеки открылась выставка «Координаты истории: русские усадьбы». Директор Ассоциации Линда Крицкая, выступая перед гостями, подчеркнула, что проект — это не просто собрание картин, а попытка сохранить красоту русских усадеб через искусство.

«В экспозиции представлены виды легендарных имений: подмосковные Горенки и Гребнево, Даниловское, Узкое, величественная усадьба Демидовых и даже далекий Ахтырский храм под Тамбовом. Теперь к этому списку добавятся и лыткаринские пейзажи. Утро участников проекта началось с работы „в поле“. Художники отправились на натурные этюды в знаковые для города места: усадьбу „Петровское“ и усадьбу „Лыткарино“», — сообщили организаторы.

Художники запечатлели классический облик главного дома, который долгие годы служил домом для выдающихся деятелей российской истории. Творческий день завершился за круглым столом в библиотеке.