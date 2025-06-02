Проект «Музыка на Волге» запустили в Дубне

В первый день лета в Дубне стартовал второй сезон полюбившегося жителям музыкального проекта. Он начался с концерта трио имени Чайковского.

Коллектив исполнил известные композиции зарубежных и отечественных исполнителей в новом прочтении. Также в рамках проекта для жителей выступит Дубненский симфонический оркестр. Его участники уже готовят программу на все лето.

«Начинали спонтанно в прошлый раз, потому что это был для нас эксперимент, мы еще не знали, во что это выльется. Но получилось — мы не пропустили ни одного выходного дня, чтобы публику не порадовать нашими концертами. Сейчас, конечно, выстраивается система наших концертов, поэтому, наверное, в этом отличие», — отметила директор Дубненского симфонического оркестра Наталья Кастро.

Следующий концерт состоится 8 июня. Он пройдет в парке «Набережная имени Д. И. Менделеева».

«Дубна — единственный город Московской области, расположенный на Волге. Жители тепло встретили артистов. Спасибо музыкантам за прекрасную игру и настроение! Лето в Дубне началось!» — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.