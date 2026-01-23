Проект музея в Раменском вышел в финал международного кинофестиваля

Короткометражный анимационный фильм, созданный в Подмосковье получил международное признание. Лента «900 дней и ночей», которую сняли при поддержке Раменского историко-художественного музея, вышла в финал фестиваля «Диво Мира».

Фильм рассказывает трагическую историю девочки Вали, которая пережила блокаду Ленинграда. Сценарий основан на реальных дневниках Тани Савичевой.

Проект создавали два года. Сначала история появилась как графическая новелла из 84 изображений, которая быстро стала популярной в интернете. Затем ее «оживили» с помощью нейросетей и 3D-моделирования, создав анимационный фильм длительностью 16 минут. Первыми зрителями стали посетители Раменского музея и туристического центра.

В 2025 году картина заняла третье место на конкурсе «Диво России» в Йошкар-Оле, что дало ей путевку в финал. В октябре в Севастополе фильм признали лучшей короткометражкой и присудили первое место. В декабре лента снова победила – на конкурсе «Диво Евразии».

В марте фильм покажут на фестивале в Китае, куда съедутся участники из разных стран мира. Организационный комитет фестиваля высоко оценил проект Раменского музея, назвав его сильнейшим среди российских участников.

Фильм «900 дней и ночей» — часть мультимедийной экспозиции в зале «На страже Отечества» Раменского музея. Его регулярно показывают детям в рамках патриотических мероприятий.

Финальные показы пройдут в Китае в марте.