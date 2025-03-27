Проект музея в Коломне победил во всероссийском конкурсе

Проект «Канительные дела»,реализуемый на базе лаборатории «Шелковая фабрика» в Коломне, стал победителем Всероссийского конкурса «Креативный музей», который проводится с 2021 года как часть программы «Музей без границ». По итогам творческого состязания он получил грант от Фонда Владимира Потанина.
Название связано с производством канители — тонкой золотой и серебряной нити, используемой для создания ткани, которой Коломна славилась полтора века назад.
По словам авторов, цель проекта заключается в объединении традиций и современных тенденций в рамках музея-лаборатории «Шелковская фабрика». Инициатива призвана простимулировать появление новых идей, сохранение наследия Коломны.
Принять участие в проекте музея-лаборатории смогут дизайнеры и художники со всей России. Они станут частью творческого эксперимента создания уникальных дизайнерских предметов, вдохновленных местным производством канители.
Ранее «Шелковская фабрика» проводила лабораторию «Из тряпья золото». В ней приняли участие лучшие мастера со всей страны. Пять финалистов возвратятся в Коломну, чтобы провести открытые мастер-классы.
Проект «Канительные дела» рассчитан на полтора года. Он стартует в мае.
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