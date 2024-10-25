Проект музея-усадьбы «Даровое» в Коломне отметил 20-летие

Юбилей отметил проект музея под открытым небом в Коломне. Его инициировали активисты из Государственного социально-гуманитарного университета.

Ранее на этом месте находилась заброшенная усадьба — родовое гнездо Достоевских. Сделать его местом притяжения решили 20 лет назад преподаватели и студенты филологического факультета.

Волонтеры организовали первые экспедиции еще в 2003 году под руководством профессора кафедры русского языка и литературы Владимира Викторовича. Они приводили в порядок усадьбу и храмовую территорию, укладывали новые дорожки, лечили и сажали деревья, вели научные исследования.

В 2021 году здесь открыли единственный в России музей-усадьбу Ф. М. Достоевского «Даровое». Он стал частью государственного музея-заповедника «Зарайский кремль».

А проект «Волонтеры — Достоевскому: летний лагерь в музее-усадьбе „Даровое“» победил на конкурсе Фонда президентских грантов. Его руководитель стал кавалером международного ордена «Звезда Достоевского».

К юбилею проекта провели торжественное мероприятие. На нем также отметили волонтеров «Дарового братства», которые прошли через школу волонтерского лагеря под Зарайском.

Отметим, что за многолетнюю помощь в усадьбе «Даровое» университет Коломны получил благодарности от директора музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилла Кондратьева и благочинного церквей Зарайского округа Петра Спиридонова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».