Проект музея из Егорьевска выиграл в конкурсе фонда Потанина

Проект Егорьевского историко-художественного музея «Хлудовы. От ремесла к искусству» стал одним из победителей конкурса «Индустриальный эксперимент — 2025/2026». Этот конкурс проводит благотворительный фонд Владимира Потанина. Всего победителями стали 22 проекта из 15 регионов России.

В рамках проекта Егорьевского музея планируется создать экспозицию о братьях Хлудовых — выдающихся предпринимателях и меценатах. Экспозиция разместится в главном корпусе часовой башни в исторической части города.

На четырех этажах башни будет представлена инсталляция из полотен ткани, которые поднимутся от вала ткацкого станка на высоту четырех этажей. Один из холстов будет использоваться как проекционный экран для историй о благотворительной деятельности Хлудовых, их собраниях живописи, рукописных и старопечатных книг, вошедших в коллекцию Третьяковской галереи.

Также планируется освоить пятые и седьмые этажи башни и смотровую площадку. С площадки можно будет в бинокуляры увидеть бывшее село Высокое XVI века, ставшее впоследствии городом Егорьевском, и городскую площадь XIX века. Посетители смогут увидеть жизнь города в то время в формате 3D.