Проект музея истории Фетровой фабрики обсудили в Воскресенске

Рабочая встреча, посвященная одному из самых символичных проектов в сфере культурного и промышленного наследия Подмосковья, состоялась на территории исторической Фетровой фабрики. В обсуждении участвовали представители администрации Воскресенска, управления культуры, общественных организаций, местные краеведы, а также предприниматели, заинтересованные в развитии туристического потенциала округа.

Целью проекта является сохранения уникального промышленного наследия. Музейно-выставочное пространство будет рассказывать об истории фабрики и одного из самых узнаваемых русских артефактов — валенка. Оно станет не просто хранилищем экспонатов, а интерактивной площадкой. Посетители смогут не только увидеть, как из овечьей шерсти получается войлок, а из войлока — знаменитый валенок, но и на практике познакомиться с ремеслом, которое на протяжении веков формировало быт и культуру России.

Участники встречи отметили, что музей должен стать живым культурным центром, доступным как для жителей, так и для гостей региона.