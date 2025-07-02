Проект методиста из Балашихи вошел в топ-50 лучших инициатив Подмосковья

1 июля 2025 года в Доме Правительства Московской области состоялась торжественная церемония, где были награждены победители конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления» и лауреаты второй всероссийской муниципальной премии «Служение». Среди выдающихся представителей Подмосковья была отмечена Елена Бородина из городского округа Балашиха.

Елена Бородина, методист «Учебно-методического центра» и руководитель Центра наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами, вошла в топ-50 лучших инициатив Московской области в номинации «Институт наставничества — для будущего страны». За свой вклад в развитие местного самоуправления и поддержку молодых кадров она получила благодарственное письмо от ассоциации «Совет муниципальных образований Московской области».

Центр наставничества под руководством Елены Бородиной стал примером успешной работы по профессиональному развитию специалистов. Созданная в Балашихе модель наставничества помогает молодым кадрам адаптироваться, расти профессионально и активно участвовать в жизни муниципалитета. Эта инициатива получила признание не только в Подмосковье, но и в других регионах России, став ориентиром для аналогичных программ.

Всероссийская муниципальная премия «Служение», учрежденная по поручению президента РФ Владимира Путина, отмечает тех, кто вносит значительный вклад в развитие муниципалитетов и повышение качества жизни граждан. В 2025 году конкурс собрал свыше 41 тысячи заявок из всех регионов страны, а в народном голосовании на портале Госуслуг за финалистов топ-100 было отдано около миллиона голосов.