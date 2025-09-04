Проект «Мастерство публичных выступлений» запустили в Химках

Во время занятий спикеры учат управлять голосом и интонацией, ясно излагать мысли и поддерживать контакт с аудиторией.

Первый тренинг для участников специальной военной операции, их семей, представителей «Боевого братства» и волонтеров провела художественный руководитель молодежной театральной труппы «В! Смысле» Яна Полторжицкая.

«Проект имеет несколько важных аспектов. Во-первых, — психологический. Опытные спикеры учат не бояться публичных выступлений. Во-вторых, специалисты дают практические приемы и методики, которые позволяют справиться с волнением. Программа содействует основному областному проекту „Успех в единстве поколений“. Участники, которые будут посещать тренинги, смогут попробовать себя в роли спикера и выступить перед жителями на патриотических встречах. Уверен, что проект будет полезен для многих», — отметил руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.

Тренинги открыты для всех желающих. Анонсы мероприятий будут появляться в телеграм-канале, также по всем вопросам можно обращаться по номеру телефона: +7-989-047-63-63.