Проект «Мастерство публичных выступлений» запустили в Химках
Участники химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО запустили проект «Мастерство публичный выступлений». Тренинги помогут научиться уверенно выступать перед аудиторией и вдохновлять слушателей личным примером.
Во время занятий спикеры учат управлять голосом и интонацией, ясно излагать мысли и поддерживать контакт с аудиторией.
Первый тренинг для участников специальной военной операции, их семей, представителей «Боевого братства» и волонтеров провела художественный руководитель молодежной театральной труппы «В! Смысле» Яна Полторжицкая.
«Проект имеет несколько важных аспектов. Во-первых, — психологический. Опытные спикеры учат не бояться публичных выступлений. Во-вторых, специалисты дают практические приемы и методики, которые позволяют справиться с волнением. Программа содействует основному областному проекту „Успех в единстве поколений“. Участники, которые будут посещать тренинги, смогут попробовать себя в роли спикера и выступить перед жителями на патриотических встречах. Уверен, что проект будет полезен для многих», — отметил руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.
Тренинги открыты для всех желающих. Анонсы мероприятий будут появляться в телеграм-канале, также по всем вопросам можно обращаться по номеру телефона: +7-989-047-63-63.