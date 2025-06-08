Проект «Марафон зарядок» начался в Серпухове

Зарядку провел Михаил Авдалян, мастер спорта России по вольной борьбе, заместитель президента Федерации спортивной борьбы в Чехове. Участники марафона получили заряд бодрости и энергии.

«Марафон зарядок» набирает популярность среди жителей Серпухова. Площадку комплекса «Олимп» посетили руководитель проекта Сергей Ситников, опытные спортсмены и новички.

«Мы очень рады видеть, как растет интерес к нашим инициативам. „Марафон Зарядок“ — это не просто тренировка, но и возможность для каждого человека зарядиться позитивом, укрепить здоровье и почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. Мы стремимся сделать спорт доступным и привлекательным для всех!» — отметил активист движения «Здоровое Отечество» Никита Козлов.

Движение «Здоровое Отечество» выражает благодарность всем участникам мероприятия и приглашает жителей Серпухова на зарядку, которая еженедельно проходит на площадке СОК «Олимп».