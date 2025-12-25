Проект Ленинского округа стал победителем премии «Безопасный город»

Лауреатом Национальной премии «Безопасный город» в номинации «Город на ладони» стал проект подмосковного Ленинского городского округа. Награду получил глава муниципалитета Станислав Каторов из рук заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрея Заренина за вклад в создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Станислав Каторов сообщил, что система «Безопасный город» в Ленинском округе объединяет 8981 камеру на объектах социальной инфраструктуры, многоквартирных домах, в парковых зонах, скверах, возле мест сбора мусора и других локациях. В 2025 году благодаря этой системе удалось снизить число переполненных мусорных контейнеров на 65%, на 16,1% уменьшить случаи незаконного выброса мусора на газоны, а также зафиксировать снижение числа нарушений правил парковки на 15,8%.

Он также отметил, что в 2025 году в сотрудничестве с УМВД по Ленинскому городскому округу использование видеокамер позволило увеличить раскрываемость преступлений на 79% и сократить число квартирных краж на 17,7%. Стоит добавить, что вырос и рост контроля строительных работ на стройплощадках на 30%, а на 100% повысился рост контроля уборки территории.

«Эта премия является еще одним подтверждением эффективности нашей планомерной работы по интеграции российских технологий, аналитики видеоданных и развернутой инфраструктуры, которая в настоящее время оказывает поддержку правоохранительным органам, повышает скорость реагирования и создает безопасную обстановку для наших жителей», – сказал глава муниципалитета.

Напомним, что I Национальная премия «Безопасный город» награждает проекты, которые используют технологии для мониторинга, предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций, улучшают работу экстренных служб и способствуют созданию современной инфраструктуры для защиты населения. Согласно информации организаторов, в ходе заявочной кампании были получены свыше 300 заявок из 54 регионов России. По итогам работы оценочной комиссии в финал вышли 114 проектов из 42 субъектов Российской Федерации.