Проект краеведа из Воскресенска попал в финал международного конкурса

Руководитель отдела краеведения МУК «Воскресенская централизованная библиотечная система» Елена Юрова приняла участие в VII Международном конкурсе краеведов, работающих с молодежью. Ее проект «Пешком в историю» вышел в финал состязания.

Всего участниками конкурса стали свыше 600 человек. В финал вышли только 30 работ.

Участниками финального заседания стали краеведы от Владивостока до Кавказа. Доктор исторических наук, председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев поприветствовал финалистов. Педагоги, сотрудники музеев и библиотек представили свои доклады, поделились идеями. На мероприятии звучали песни, стихи. Некоторые выступающие нарядились в национальные костюмы.

Итоги конкурса объявят уже сегодня. Победителей ждет торжественная церемония награждения.