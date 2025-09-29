Проект «Колыбельная» запустили в роддоме в Подольске
Будущих матерей учит исполнению убаюкивающих песен музыкальная семья Болотниковых. Проект организован в Подольском роддоме совместно с сельским домом культуры «Молодежный».
Колыбельная передается из поколения в поколение испокон веков. Этот инструмент помогает мамам взаимодействовать с малышом.
«Тем самым и ребенок успокаивается быстрее, и мама получает успокоение, другие эмоции и совершенно по-другому уже происходит взаимодействие», — считает Екатерина Болотникова. Онаисполняет колыбельные на гуслях и гитаре вместе с мужем и дочкой. Когда проект был на стадии реализации, старшему ребенку Болотниковых было всего два года. Мария переняла традицию от родителей и по вечерам убаюкивает брата и сестру.
Будущие мамы в роддоме разучивали колыбельные и подпевали знакомые мотивы.
«Я считаю, что это некая миссия, которая несет в себе свет, тепло и добро. Мы свято верим, что в каждую душу будущей мамы сеем зернышко, которое обязательно взрастет чем-то очень полезным», — поделилась директор СДК «Молодежный» Ирина Талпа.