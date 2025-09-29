Проект «Колыбельная» запустили в роддоме в Подольске

«Тем самым и ребенок успокаивается быстрее, и мама получает успокоение, другие эмоции и совершенно по-другому уже происходит взаимодействие», — считает Екатерина Болотникова. Онаисполняет колыбельные на гуслях и гитаре вместе с мужем и дочкой. Когда проект был на стадии реализации, старшему ребенку Болотниковых было всего два года. Мария переняла традицию от родителей и по вечерам убаюкивает брата и сестру.