Проект «Классные встречи» со специалистами из разных сфер стартовал в Дубне

В Дубне запустили проект «Классные встречи» от Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Первым гостем стал начальник Госавтоинспекции города, майор полиции Денис Захарченко.

Открытие проекта 6 февраля собрало юнармейцев, волонтеров Подмосковья, членов «Молодой Гвардии», юных инспекторов движения, а также участников движений «Орлята России» и «Орлята-дошколята». Школьники расспрашивали гостя об учебе, службе и детских мечтах.

«Детей очень интерезует, как люди достигли результатов, какое образование получили, кем мечтали стать и кем стали», — отметила советник по воспитанию школы № 7, организатор проекта Ирина Негина.

Денис Захарченко ответил на все вопросы максимально честно, а авторов самых интересных наградил памятными призами. В списке пожеланий школьников для будущих встреч — врачи и спасатели.

Организаторы не исключают, что в скором времени ребята смогут задать вопросы и главе городского округа Дубна Максиму Тихомирову.