Проект «Киберурок» запустят более чем в 200 школах Подмосковья 1 сентября

В Подмосковье с 1 сентября более чем в 200 школах запустят проект «Киберурок». Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время визита на площадку индустриального парка «Титан» в Ленинском округе.

Со следующего года урок по киберграмотности начнут проводить во всех школах региона с первого класса.

Также в школах Московской области планируют активно развивать программы робототехники, которые позволят детям в раннем возрасте осваивать передовые технологии.

«Первые 12 учебных роборук, произведенных в одном из цехов „Титана“, в новом учебном году уже поедут в технолицей имени Долгих. Если раньше на уроке труда мы делали поделки из дерева или осваивали станок, то сейчас, конечно, другие возможности», — пояснил Андрей Воробьев.