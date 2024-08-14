Проект из Воскресенска вышел в финал лучших практик «Активного долголетия»

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Проект «Ретро — 55+», реализуемый в Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске, стал финалистом в номинации «Активная жизнь: культура, туризм, волонтерство» в рамках отбора лучших практик клуба «Активное долголетие». В финале конкурса оказались 111 участников из различных регионов России

Это событие стало возможным благодаря поддержке национального проекта «Демография», который уже в четвертый раз проводит отбор для выявления наиболее востребованных и эффективных направлений работы со старшим поколением.

Проект «Ретро — 55+» под руководством ведущего методиста Анны Витбурк предлагает жителям старшего поколения Воскресенска уникальную возможность творчески реализоваться и разнообразить свой досуг. Участники клуба активно участвуют в творческих конкурсах, где не раз занимали призовые места, демонстрируя свои таланты и мастерство.

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