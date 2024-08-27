Проект из Сергиева Посада выиграл во всероссийском конкурсе благоустройства

Водный сад «Северные Пруды» в Сергиевом Посаде победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Там обустроят места для отдыха, занятий спортом, детских игр и многое другое.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, парк находится на Северо-Озерской улице. На его территории расположены водоем и каскад ручьев и прудов. Там высадят высокие растения для звукопоглощения, обустроят веломаршрут длиной восемь километров, пешеходные тропы с настилами, а также арт-объекты.

«Основные принципы проектирования малых городов строятся на бережном отношении к истории. Этот конкурс — отличная поддержка для таких поселений. Благоустройство может значительно изменить жизнь города, сделав ее более комфортной и качественной. Это также положительно влияет на бизнес, экономику, развитие инфраструктуры и туризм», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В парке появится спортивная площадка с тренажерами, теннисными столами и турниками, место для занятий йогой и деревянные шезлонги. На территории разместят детскую площадку.

На реализацию проекта направят 64,5 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о победе проектов региона во всероссийском конкурсе.

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