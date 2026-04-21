На Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» подвели итоги одной из номинаций, посвященной взаимодействию власти с жителями и открытости управленческих процессов. Лучшей призвали инициативу, реализованную в Дубне.

В центре внимания оказались практики, которые позволяют выстраивать прямой и понятный диалог с населением.

Проект «Удачная диспансеризация: медицина идет к людям», представленный главой округа Максимом Тихомировым, занял первое место. Разработка направлена на повышение доступности медицинской помощи и ориентирована на выездной формат, позволяющий жителям проходить обследования без необходимости посещения стационарных учреждений.

«Я хочу в первую очередь поздравить и поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина за особое внимание к нашему любимому наукограду. Я хочу отдельно поблагодарить нашего губернатора за те возможности, которые сегодня имеет наш наукоград.», — отметил Максим Тихомиров.

Вторую ступень пьедестала занял проект «Голос молодого поколения», который представила Елена Бакланова из Самарской области. Инициатива сосредоточена на вовлечении молодежи в процессы принятия решений и формирования активной гражданской позиции.

Третье место досталось проекту «Отчет главы: новые горизонты», разработанному Аллой Бочко из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Он предлагает новые форматы отчетности перед жителями, делая работу муниципальной власти более прозрачной и понятной.

Форум вновь стал площадкой для обмена успешными управленческими практиками, демонстрируя, как современные подходы помогают укреплять доверие между властью и обществом.