Проект «Интегративное мышление» запустили в школе Павловского Посада

В Павловском Посаде флагманом перемен стала школа имени Быковского, где реализуется инновационный проект «Школа интегративного мышления». По словам педагогов, здесь не просто дают знания, а создают среду, в которой каждый ученик может попробовать себя в роли ученого, инженера или журналиста.

Кабинеты естественных наук превратились в высокотехнологичные исследовательские центры. В лаборатории биологии на смену классическим приборам пришли цифровые микроскопы. Теперь ученикам не нужно рассматривать препараты «на глаз» — изображение выводится в высоком разрешении на большие мониторы. Это позволяет проводить коллективные исследования: школьники вместе анализируют клеточное строение организмов и обсуждают результаты в режиме реального времени.

«Не менее захватывающе проходят уроки физики. Здесь теория электричества и законы атмосферного давления проверяются опытным путем. Ребята самостоятельно проектируют электрические цепи и проводят замеры, а самые интересные эксперименты ложатся в основу открытых уроков, которые посещают сверстники и педагоги из других округов Подмосковья», — сообщили в учебном заведении.

Особое внимание руководство школы уделяет гуманитарному направлению. Медиацентр школы — это полноценная творческая лаборатория с профессиональным оборудованием. Здесь школьники осваивают полный цикл создания контента: от написания сценариев и работы в кадре до сложного видеомонтажа.