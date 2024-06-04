Проект «Город профессий» провели в парке Кривякино в Воскресенске

«Город профессий» появился в парке Кривякино в первый день лета и познакомил главных героев праздника с миром интересных специальностей. Ребята смогли примерить на себя роли повара, пожарного и даже ортопеда.

Повара, строители, художники, ювелиры. Маленькие гости парка с удовольствием проходили мастер-классы, играли и набирались опыта. Большой популярностью пользовалась станция, где можно было проверить здоровье своих ног и узнать, кто такой ортопед.

День защиты детей — это еще один повод напомнить родителям о здоровье и безопасности подрастающего поколения. На станции Госавтоинспекции маленьким пешеходам рассказывали о правилах дорожного движения и закрепляли знания с помощью познавательных раскрасок.

Свои музыкальные подарки со сцены дарили юные таланты творческих коллективов Воскресенска. Дети пели, танцевали, загорали и купались в фонтанах. В подарок от команды губернатора Подмосковья все ребята получили в подарок мороженое.

Первый день лета получился ярким и насыщенным, поэтому запомнится надолго. Для парка Кривякино это только начало большой летней программы.

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