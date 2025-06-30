Проект фрески с изображением Сталина разработали в Дубне

Художник-убранист Олег Лукьянов разработал проект фрески с портретом Иосифа Сталина и предложил установить его в Дубне как символ исторической преемственности. В муниципалитете располагался большой монумент советскому вождю, но в 1962 году его снесли.

Памятник Сталину в Советском Союзе установили у входа в шлюз канала Москва — Волга. Общая высота монумента составляла 26 метров.

В этом году художник-урбанист Олег Лукьянов выступил автором концепции и технологии создания фрески с изображением Иосифа Сталина в Дубне и предложил сделать проект не таким масштабным по размерам, но современным и интересным — в формате монументальной фрески. Общественники планировали обратиться с этой идеей к губернатору области Андрею Воробьеву.

«Для меня это не столько о политике, сколько об исторической справедливости и художественном осмыслении нашей сложной, но великой истории. Дубна, как колыбель атомного проекта, неразрывно связана с той эпохой. Игнорировать это — значит обеднять собственное наследие, а воссоздавать монумент „в лоб“ в XXI веке — это, на мой взгляд, слишком просто и вызовет лишние споры», — отмечает Олег Лукьянов.

Идея заключается в создании повествования при помощи уникальной технологии «Urbanфреска» авторства Олега Лукьянова, которая превратит стену в долговечное произведение искусства.