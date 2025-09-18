Проект «Фототерапия» запустили в социальном центре в Орехово-Зуеве

Экспериментальную инициативу реализуют в отделении реабилитации в Ликино-Дулеве. Организаторы проведут серию мастер-классов, связанных с фотоискусством.

Идею запустили сотрудники медиаотдела социального центра «Орехово-Зуевский». Они организуют несколько образовательных интенсивов.

В рамках мастер-классов участницы проекта «Мамино время» будут развивать эмоциональный интеллект, учиться самовыражению через образ, основам фото- и видеосъемки и примут участие в фотосессиях. Первое занятие «То самое платье» уже состоялось.

Также мамы особенных ребят поделились воспоминаниями и яркими событиями из жизни. Для них организовали чаепитие, провели психологическую игру «ЕQ-интеллект» и фотосессию.

Отметим, что ранее в рамках проекта ребята из отделения реабилитации соццентра «Орехово-Зуевский» вместе с родителями побывали в Покрове. Они посетили музей «Покровский пряник» и фабрику шоколада.