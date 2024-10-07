Секции по профориентации для школьников появились в Дмитрове

Новый проект профессиональной ориентации для школьников начали реализовывать в Дмитрове. В городском округе заработали «энергокружки», в которых ребята будут углубленно изучать физику.

Девятиклассники смогут два раза в неделю заниматься в секциях в течение всего учебного года. Они познакомятся с электросетевым комплексом страны, специальностями и корпоративной культурой компании «Россети». Проект даст школьникам возможность подготовиться к сдаче основного государственного экзамена и получить профессиональное образование по основным специальностям, востребованным в холдинге.

В числе первых «энергокружок» появился в Дмитровской школе № 9. Учитель физики Ирина Касарина отметила, что заниматься в нем смогут не только те ученики, которые планируют сдавать ОГЭ по физике, но и желающие просто попробовать свои силы в этом направлении. «Чем больше ребят мы заинтересуем, тем будет лучше», — сказала преподаватель.

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