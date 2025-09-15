Проект «Экскурсионный август» продлили в Серпухове

В округе проект «Экскурсионный август», организованный специально для семей участников специальной военной операции, получил положительный отклик, что побудило администрацию продлить программу на весь сентябрь. Об этом сообщил глава округа Алексей Шимко.

Инициатива, предложенная Единым центром поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, была поддержана культурными учреждениями Серпухова.

«Программа ко Дню города и Дню туризма включала пешеходную экскурсию от Музейно-выставочного центра до Музея хлеба. Маршрут начинается с площади Владимира Храброго и проходит через Галерею под открытым небом с репродукциями знаменитых картин на фасадах домов, завершаясь в Музее хлеба и традиций хлебопечения», — сообщил Алексей Шимко.

Также он отметил, что программа пеших экскурсий для семей защитников Отечества будет дополнена автобусной экскурсией. Для получения дополнительной информации и записи на экскурсии семьи военнослужащих могут обращаться в Единый центр поддержки участников СВО и их семей, расположенный по адресу: улица Советская, дом 61/10, кабинет 10. Центр предоставляет широкий спектр услуг, включая консультации, юридическую и психологическую помощь, а также занимается организацией сбора и отправки гуманитарной помощи.